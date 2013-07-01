Прокурор: Алкоголя в крови капитана СБУ, совершившего смертельное ДТП, не нашли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, об этом заявил прокурор Юрий Вийтев.

По заключениям эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы в образцах крови работника СБУ, находившегося за рулем Infiniti FX35, спирт не выявлен.

Вместе с тем прокурор отметил, что в ходе досудебного расследования будет проверено соблюдение требований соответствующей «Инструкции по выявлению у водителей транспортных средств признаков алкогольного опьянения» работниками медицинского учреждения, в которое с места приключения был доставлен водитель авто.

Вийтев подчеркнул, что независимо от наличия или отсутствия алкоголя в крови капитана СБУ он будет отвечать по закону.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей Infiniti fx35, Toyota corolla, Opel zafira и автобуса «МАЗ». После столкновения Infiniti перевернулся.

Установлено, что за рулем Infiniti был сотрудник СБУ. По предварительным данным, именно этот водитель, проигнорировав правила дорожного движения, в частности красный свет светофора, стал виновником ДТП.

Вследствие ДТП пассажир автомобиля Infiniti от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Позже работник СБУ, который был пассажиром в Infiniti FX35, умер в больнице.