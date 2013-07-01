На трассе Седово-Новоазовск милиция «воспитывала» людей кулаками и газом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в прокуратуру Новоазовского района поступило заявление о том, что 29 июня на трассе «Седово-Новоазовск» сотрудниками спецподразделения милиции и сотрудниками ГАИ по отношению к трем гражданам было применено физическое насилие, а также спецсредства «слезоточивый газ» - два человека получили травмы.

По результатам рассмотрения заявления, прокуратурой Новоазовского района начато уголовное производство. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

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Лица участников правонарушения установлены, проводится их допрос.

После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана юридическая оценка действиям сотрудников милиции и принято соответствующее решение, заверили в прокуратуре.

В свою очередь, активист общественного движения «Дорожный контроль» Федор Добрицын рассказал журналистам, что пострадавшие - двое парней и девушка - его друзья. Он распространил в социальных сетях видеосюжеты, в которых пострадавшие сообщили о случившемся.

«Мы ехали из поселка Седово, но наш автомобиль, подрезав, остановили сотрудники ГАИ и стали разговаривать с нами в грубой форме. Мы им двери в машине не открыли, на что они вызвали «Беркут», - рассказала пострадавшая. При этом она добавила, что «беркутовцы» стали взламывать дверь авто, поломали замок, а когда водитель приоткрыл окно, «беркутовцы» «стали пускать газ в машину». «Они вытащили водителя, потом меня вытащили за волосы, ударили в живот. Я упала на асфальт, а они стали бить двух парней, которые были со мной», - рассказала девушка. По ее словам, правоохранители отобрали у потерпевших мобильные телефоны, на которые велась видеозапись, вытащили карты памяти.

Девушка сообщила, что «скорую» им вызвал «друг, который на тот момент проезжал мимо».

По словам потерпевших, в местной больнице дежурный врач зафиксировал у одного из мужчин сотрясение мозга и гематомы, у другого - переломы ребер и гематомы, у девушки - тупую травму живота.

Потерпевшие также сообщили журналистам, что инспекторы ГАИ, якобы составили протокол по 130-й статье (вождение автомобиля в нетрезвом виде), хотя «это не соответствует действительности».

Пострадавшие граждане обратились в прокуратуру и милицию с соответствующими заявлениями.