Эксперты призвали развивать скоростное железнодорожное сообщение в Украине

Так считает главный редактор издания «Дело» Екатерина Венжик. «Однозначно, то, что это было сделано – правильно. Любая модернизация, даже если были допущены ошибки и что-то работает не так, как хотелось – лучше, чем если бы этого не было сделано вообще», - подчеркнула она в ходе экспертного опроса Института Горшенина.

В то же время, отмечает эксперт, «очень много необходимо сделать для того, чтобы это работало так, как задумывалось, работало эффективно».«Это должно развиваться, это путь, по которому идет вся Европа и весь мир», - заявила Венжик, напомнив, что в Европе скоростное сообщение обеспечивает порядка 60% междугородного пассажирского трафика.

Среди положительных последствий, которые вызывает скоростное железнодорожное сообщение, эксперт отметила развитие внутреннего туризма, создание новых рабочих мест, «однозначно позитивное влияние на экономику», подчеркнув, что Украине необходимо сделать еще очень много для достижения этих результатов.

В частности, эксперт отметила, что для конкуренции с внутриукраинскими авиаперелетами необходимо серьезно подойти к модернизации железнодорожного полотна, чтобы обеспечить обновленному ж/д транспорту увеличение скорости: «Нужны инвестиции не только в покупку новых поездов, но и в обновление путей». При этом Венжик считает, что в условиях, когда Украина не присоединилась к договору по «открытому небу» и европейские лоу-костеры не спешат в Украину, а своих бюджетных перевозчиков в стране нет, скоростное железнодорожное сообщение Украине необходимо.

Запуск скоростных поездов накануне Евро-2012 Венжик назвала необходимым шагом. «Если будет сделан следующий шаг, можно считать, что это «начало большого пути», - резюмировала эксперт.

В то же время, генеральный директор издательской группы «Эксперт Украина» Александр Харебин отметил, что пассажиры увидели перспективы скоростного железнодорожного сообщения и активно ими пользуются. При этом эксперт заявил, что пока это в основном касается «среднего класса». «Кому надо – пользуются и ездят, достаточно удобно и безопасно. Если поломки устранят, и нынешней зимой все будет хорошо – то дальше все будет хорошо», - уверен Харебин.

Он также отметил, что скоростное железнодорожное сообщение уже сейчас составляет конкуренцию авиаперевозкам внутри страны. «Сужу по себе: гораздо проще ехать в Харьков или Львов на поезде, чем тратить время на переезд к аэропорту, регистрацию, сам перелет, переезд из аэропорта», - заявил гендиректор ИГ «Эксперт Украина» и добавил, что для пассажиров важную роль играет аспект удобства и возможность комфортно поработать в поезде.

В свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что государственно-частное партнерство позволит модернизировать железнодорожную инфраструктуру. «Определенно здесь есть перспективы, есть возможности. Пришло время для развития концессий – в том числе и в железнодорожном транспорте. Введение конкуренции на этом рынке – наиболее быстрый и эффективный способ улучшения качества инфраструктуры как таковой и качества перевозок, в частности», - подчеркнул он в ходе экспертного опроса Института Горшенина.

При этом Устенко настаивает, что необходимо модернизировать как пассажирскую, так и грузовую железнодорожную инфраструктуру. «Для того, чтоб удерживать позиции в транзите грузов между РФ и ЕС – важно держать качество железных дорог на надлежащем уровне. Речь не только о подвижном составе, но и о качестве полотна», - отметил он.

Скоростное железнодорожное сообщение имеет колоссальные перспективы в Украине, считает О.Устенко. «Страна достаточно большая географически, транспортная инфраструктура развита недостаточно, железнодорожный транспорт явно нуждается в реконструкции и модернизации. Поэтому все, что касается улучшения железнодорожного сообщения – крайне важно для Украины», - отметил эксперт.

Напомним, в 2012 году Укрзализныця начала эксплуатировать купленные в Корее скоростные поезда Интерсити+. С 26 мая 2013 года скоростные электропоезда начали курсировать в направлении Крыма. Новые направления Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь не повлияли на количество ночных поездов. Кроме того, открыт новый маршрут Киев-Тернополь, а маршрут Киев-Днепропетровск продлен до Запорожья. За время эксплуатации поездами Интерсити+ было перевезено 2 млн. пассажиров.