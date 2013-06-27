Рассмотрение по существу дела Индило начнется 10 июля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева.

По словам прокурора Наталии Семы, материалы дела не содержат нарушений, которые могли бы помешать назначению его к рассмотрению по существу. «Все требования Апелляционного суда выполнены в полном объеме», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал студента из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

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Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Дело было передано на расследование в прокуратуре столицы, где установили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.