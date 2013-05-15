Дело по факту смерти в милиции студента Индыло рассмотрят повторно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева со ссылкой на государственного обвинителя по делу Наталию Сёму.

По ее словам, суд рассмотрел апелляцию государственного обвинителя на постановление Деснянского райсуда от 15 марта 2013 года, которым дело по факту смерти Индило было направлено на дополнительное расследование.

Как отметила Сёма, данным решением районный суд безосновательно направил дело на дополнительное расследование.

«К тому же, апелляционный суд в январе этого года уже отменил предыдущее аналогичное постановление районного суда и признал, что дело подлежит судебному рассмотрению», - заметила прокурор.

Соглашаясь с доводами гособвинителя, на сегодняшнем заседании Апелляционный суд столицы своим постановлением отменил незаконное решение суда первой инстанции и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райотделе милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

Суды несколько раз отправляли дело на дополнительное расследование, в последний раз – 15 марта 2013 года.