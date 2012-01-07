Amnesty International: дело Индыло показало как суд защищает милицию

Украинская власть должна инициировать новое расследование смерти студента Игоря Индыло в Шевченковском райуправлении милиции Киева.

Об этом заявила организация Amnesty International после того, как оба сотрудника милиции, подозреваемые в смерти этого студента, были освобождены 5 января после судебного заседания в Киеве, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Обоих милиционеров обвинили лишь в незначительной небрежности за смерть 19-летнего И.Индыло. Один из них, Сергей ПРИХОДЬКО, был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, а второй, Сергей КОВАЛЕНКО, амнистирован.

«Осуждение двух милиционеров за незначительную небрежность, когда существуют веские доказательства полагать, что именно их действия привели к смерти Игоря Индыло, является выражением шокирующего пренебрежения к жизни человека», - заявил заместитель директора программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон ДАЛЬХУЗЕН.

«Этот случай стал лакмусовой бумажкой на способность украинской судебной системы серьезно расследовать заявления о злоупотреблениях милиции. Ее неспособность сделать это свидетельствует о необходимости системных реформ», - сказал Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

Как сообщалось, И.Индыло умер в мае 2010 года от перелома черепа и внутреннего кровотечения после того, как его задержали и допрашивали двое сотрудников милиции в Киеве. Его семья подозревает С.ПРИХОДЬКО в нанесении роковых ударов, которые и повлекли смерть мальчика.