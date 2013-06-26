В Горловке руководитель шахты нанес ущерб госбюджету на 800 тысяч

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями в мае текущего года было установлено, что и. о. директора угольного предприятия с 2011 по 2012 год использовал бюджетные средства на приобретение оборудования для нужд шахты по завышенной цене. Руководитель не принял необходимых мер для определения реальной рыночной стоимости шахтного оборудования. Расценки на поставленный товар в два и более раз превышали его среднерыночную стоимость.

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По словам старшего прокурора прокуратуры г. Горловки Елены Головиной, прокуратурой Горловки уже предъявлено сообщение о подозрении руководителю шахты в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины, обвинительный акт направлен в Никитовский районный суд.