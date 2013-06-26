На Житомирщине два маленьких ребенка выпали из окон

В частности, в Новоград-Волынском вчера трехлетний ребенок выпал со второго этажа не удержавшись за москитную сетку, ранее еще один ребенок при подобных обстоятельствах выпал с 5 этажа и остался жив.

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Об этом сегодня сообщили в Житомирской областной детской больнице.

"Печальный случай произошел на днях в Новоград-Волынском, где трехлетний ребенок выпал со второго этажа, вчера к нам обратились, ребенок сейчас находится на дистанционном лечении в Новоград-Волынском, а наши медики оказывают ему консультативную помощь", - уточнили УНИАН в отделении реанимации Житомирской областной больницы.

Там также рассказали о еще одной "жертве москитной сетки" - 19 июня в Житомире годовалый ребенок выпал с 5 этажа многоэтажки и остался жив. Этот ребенок все еще находится в реанимации Житомирской областной детской больнице в тяжелом состоянии с тяжелыми травмами. Врачи продолжают бороться за жизнь этого ребенка.

Как выяснилось, обе девочки опиралась на москитную сетку, как на устойчивую опору, однако это привело к тому, что сетка не выдержала нагрузки даже маленького ребенка, и дети выпали через окно квартиры.