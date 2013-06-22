Женщина перепутала мошенника с прокурором

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области, жертвой лже-прокурора стала жительница Шевченковского района Запорожья, которая на протяжении двух лет регулярно делала покупки через Интернет.

19 июня женщина обратилась в милицию и сообщила, что в начале июня ей позвонил мужчина, который представился прокурором, и сообщил, что интернет-магазин, в котором она делала покупки, работает с подпольным товаром.

Он утверждал, что прокуратура судится с магазином и если докажет его противозаконную деятельность, женщина сможет не только вернуть ранее потраченные на товары средства, но и получить моральную компенсацию.

«При этом, по словам «прокурора» для того, что бы «закрыть» подпольный интернет-магазин, нужно поймать его «на горячем», для чего необходимо перечислить на счет фирмы деньги. Женщина, не удостоверившись в правдивости полученной информации и существовании «прокурора» в органах прокуратуры Запорожской области, согласилась на сотрудничество, в результате чего потеряла более 100 тыс. грн», - сообщили в милиции. Сейчас по данному факту милиция проводит проверку.