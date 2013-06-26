С самолета Цюрих-Нью-Йорк пропало 1,2 миллиона долларов

11:26, 26 июня 2013
Общество
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Из контейнера в грузовом отсеке самолета авиакомпании Swiss International Air Lines пропало больше миллиона долларов.

доллар

Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на Associated Press. Инцидент случился на рейсе Цюрих - Нью-Йорк.

Деньги принадлежали одному из американских банков и перевозились из швейцарского офиса в головной. В настоящее время делом занимается ФБР: правоохранители пытаются установить, когда пропали деньги - до вылета из Цюриха или же уже по прибытии в аэропорт им. Джонна Кеннеди.

Представители Swiss International Air Lines заявили, что не имеют оснований полагать, что деньги были украдены на территории США.

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