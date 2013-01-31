Пшонка заявил, что на строительстве дорог украли 177 миллионов гривен

Как информирует пресс-служба ГПУ, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Виктор Пшонка на заседания коллегии ведомства, где обсуждался вопрос эффективности использования органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления субвенций, направленных государством местным бюджетам на строительство, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности.

По информации В.Пшонки, для изучения ситуации в регионы были направлены работники Генпрокуратуры. По результатам проведенных проверок, в частности в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, были установлены конкретные факты осуществления государственных закупок без соответствующих процедур на сумму более 45 млн грн.

«Как следствие, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении служебными лицами территориальных подразделов Укравтодора трех преступлений, и заявлен иск о взыскании средств в сумме более 1 млн гривен», - сообщил Генпрокурор.

Кроме этого, В.Пшонка обратил внимание, что именно из-за отсутствия контроля руководителей территориальных подразделов Укравтодора за использованием государственных средств распространенный характер приобрели факты неподтверждения выполненных работ документами первичного учета.

«Такие нарушения выявлены ревизиями во всех регионах государства. Завышение объемов и стоимости работ составило почти 177 миллионов гривен», - сказал он.

В.Пшонка также подчеркнул, что недостаточным является состояние реализации предоставленных законом полномочий Государственной финансовой инспекцией, а поэтому нуждается в усилении контроль отмеченного органа за устранением выявленных во время ревизий нарушений.

«В целом проведенными Государственной финансовой инспекцией Украины ревизиями территориальных служб автомобильных дорог и дочерних предприятий ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» за два последних года установлены нарушения, которые привели к убыткам на сумму 225 млн грн.», - сказал он.

В.Пшонка отметил необходимость активизации и прокурорского надзора в этой сфере.