Непогода оставила без света 88 населенных пунктов Украины
08:18, 26 июня 2013Общество
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На западе Украины из-за непогоды обесточены 88 населенных пунктов.
Дождь и ветер оставили без света 88 населенных пунктов Украины
Сегодня ночью в результате дождя и порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточены 58 населенных пунктов, в Волынской - 23, в Ивано-Франковской - 7. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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