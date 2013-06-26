Непогода оставила без света 88 населенных пунктов Украины

Сегодня ночью в результате дождя и порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточены 58 населенных пунктов, в Волынской - 23, в Ивано-Франковской - 7. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.