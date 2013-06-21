Нацбанк повысил нормы резервов по валюте

Об этом Нацбанк сообщил на своем официальном сайте.

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Согласно сообщению, с 1 июля текущего года норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах в иностранной валюте увеличивается до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков-нерезидентов и финансовых организаций-нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

Нормативы резервирования по вкладам юридических лиц до востребования и на текущих счетах, а также по долгосрочным вкладам юридических и физических лиц в валюте остались без изменений и составляют 10% и 5% соответственно. Нормы резервов по всем видам привлеченных средств в национальной валюте, а также по средствам, привлеченным от банков-нерезидентов и финансовых организаций-нерезидентов в российских рублях, также не изменились и остаются на нулевом уровне.

В то же время регулятор снизил объем сформированных обязательных резервов, который банки должны перечислять на отдельный счет в НБУ, до 40% с требуемых ранее 50%.

Как сообщает Нацбанк, соответствующие изменения утверждены правлением НБУ в постановлении №241 от 20 июня, которое вступает в действие с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, общий объем остатков банковских депозитов в мае вырос на 0,6% - до 604,9 млрд грн за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 1,4%, в то время как в иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах снизились на 0,5%.

Вместе с тем, в мае текущего года Национальный банк продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).