Эксперты назвали популярные отрасли украинского АПК для инвесторов

При этом, из-за роста мирового спроса на зерно, инвесторы все больше интересуются зерновым сегментом. В целом, в него могут привлечь около 25 млрд долл. и для этого уже создано благоприятное законодательство, отметили эксперты.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в Украине уже сформировалась так называемая мода на инвестиции в сельское хозяйство, особенно его экспортоориентированные направления. «Экспорт отечественных продуктов питания в первом квартале 2013 г. вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое увеличение становится стимулом для вложения средств в их производство», - отметил эксперт.

Не обходят инвесторы вниманием и отечественный зерновой сектор, ведь Украина ежегодно заметно наращивает производство и экспорт зерна. Так, по мнению президента Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко, Украина может производить более 100-120 млн тонн зерна в год, соответственно и поставлять большую часть урожая за границу. «Чтобы достичь таких показателей, нужно привлечь около 25 млрд долл. инвестиций в зерновую отрасль. А это вполне реальные цифры», - сказал Козаченко.

Он добавил, что в мире ежегодно в сельское хозяйство инвестируют примерно 145 млрд долл. И Украина имеет перспективу на получение значительной доли от этой суммы. Для этого, по словам президента УАК, в Украине уже разрабатывается необходимое законодательное поле.

С его мнением согласен аналитик аграрных рынков Руслан Швец. Он отметил, что отечественное сельское хозяйство станет еще более привлекательным для инвесторов благодаря усовершенствованной государственной политике и законодательной базе.

«Для инвесторов очень важен такой аспект, как благоприятная нормативно-правовая база. Сейчас в Минагрополитики намерены приступить к разработке законопроекта о защите инвестиций в сельское хозяйство. Благодаря этому документу инвесторы получат еще более благоприятные условия для наращивания финансирования отечественного АПК», - резюмировал Швец.