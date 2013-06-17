В центре Днепропетровска строится ракетный парк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель облсовета Евгений Удод.

По его словам на открытой площадке музейного комплекса будут установлены несколько настоящих боевых ракет, которые ранее произвело ПО «Южный машиностроительный завод».

Удод также уточнил, что проект осуществляется в режиме софинансирования: из областного бюджета, средств ПО «Южмаш» и ПО «Днепротяжмаш» и еще нескольких компаний.

«Из областного бюджета в этом году мы рамочно выделили на этот проект 7 млн грн», - отметил председатель облсовета.

По его словам, «Парк ракет» будет расположен в центре Днепропетровска, для максимального привлечения туристов» и станет одной из ключевых точек туристического маршрута по Днепропетровску как космической столице Украины для школьников области, а также гостей из Украины и из-за рубежа.

Удод сообщил, что данный комплекс решено создать возле здания областного совета, несмотря на то, что для площадки под строительство пришлось спилить несколько десятков больших деревьев. При этом он добавил, что «лично ежегодно в области сажает 1 тыс. деревьев».

По словам Удода, музейный комплекс будет открыт в октябре этого года, к 70-летию форсирования Днепра при наступлении советских войск в 1943 г.