Vertex United купила «Фокус» у UMH Group

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте медиа-компании.

Сделка закрыта, юридические формальные процедуры будут завершены в течение двух месяцев. Второй акционер, Геннадий Боголюбов, также полностью продал свои акции в проекте, говорится в сообщении UMH Group.

Согласно подписанному контракту, менеджмент проекта в части продаж рекламы и тиражей, а также организации необходимых производственных и маркетинговых процессов, до конца 2013 года будет осуществляться UMH publishing.

«Мы удовлетворены результатами этого бизнес-проекта. В «Фокусе» сложилась сильная журналистская команда, которой сейчас успешно руководит главный редактор Яна Мойсеенкова, а профессиональные стандарты были заложены еще первым главредом журнала Вахтангом Кипиани. Мы благодарим всех журналистов, которые работали в «Фокусе» на протяжении 7 лет, состоялся успешный и авторитетный журнал», – отметил президент UMH Group Борис Ложкин.

«Фокус» был выпущен в 2006 году и за это время стал одним из самых влиятельных журналов в Украине. Он занимает 2-ю позицию в сегменте newsmagazines и входит в 5-ку самых читаемых брендов среди всей деловой прессы (аудитория одного номера составляет, по данным TNS 66,94 тыс. человек, тираж – 32 тыс. экз.). «Фокус» известен своими рейтингами, среди которых – 100 самых влиятельных женщин, 200 богатых украинцев, 200 влиятельных украинцев, 55 лучших для жизни городов в Украине и т.п. С 2007 года работает сайт проекта, еженедельная аудитория которого, по данным Google Analytics, составляет 350 тыс. уникальных посетителей.

Группа Vertex United заявляет о своем намерении сотрудничать с действующими редакциями проектов, поддерживая стандарты независимой журналистики.

«Vertex United ориентирован на устойчивое развитие своих бизнес-направлений, следуя принципу «развивая себя, развиваем страну», – комментирует сделку Борис Кауфман, акционер Vertex United. – Для нас приобретение медиа-актива является имиджевым проектом в рамках деловой активности и соответствует общей бизнес-стратегии. Мы намерены развивать «Фокус» как авторитетный источник актуальной деловой информации».

Vertex United – многоотраслевая группа, в состав которой входят: управляющая компания Vertex Hotel Group (отель «Президент Отель», отель «Бристоль», гостиница «Лондонская», объекты гостиничного назначения), ПАО «ФИНБАНК», инвестиционное направление для реализации проектов в различных секторах экономики. Основные владельцы группы – Борис Кауфман и Александр Грановский.