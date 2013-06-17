Реформирование Укравтодора уменьшит коррупцию – эксперты

Об этом в ходе экспертного опроса Института Горшенина заявил экс-мэр Херсона, замглавы парламентского комитета по вопросам региональной политики, градостроительства и ЖКХ Владимир Сальдо.

«Это очень здравое предложение, если говорить об Укравтодоре, которое обеспечит более тщательное планирование развития дорожной сети и объектов дорожного хозяйства», – отметил политик. И добавил, что кроме разделения функций обязательно нужно провести финансовое реформирование.

При этом В.Сальдо считает, что приоритетный результат реформирования дорожной отрасли – создание в Украине дорожной инфраструктуры.

«Передача дорог местного значения на баланс органам местного самоуправления, местным органам власти, в первую очередь, даст возможность планирования выделения и привлечения средств, поскольку эффективность привлечения средств возрастает, когда есть хозяин. Четкое распределение ответственности и постановка на баланс дорожного хозяйства приведет к порядку, которого сейчас в этой сфере недостаточно», – заявил В.Сальдо.

«В целом, если подобные инициативы будут реализованы правильно и системно, – это путь к полномасштабному реформированию всех дорог Украины. Всех – поскольку речь идет не только о магистральных дорогах», – резюмировал депутат.

Позитивные ожидания от реформы дорожностроительной отрасли присутствуют и у перевозчиков. «Реформа давно назрела, потому что состояние дорог не удовлетворительное, я надеюсь, что в ее результате надежность наших дорог повысится», – заявил Леонид Петрович Докиль, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП).

«Реформа позволит сконцентрироваться каждому на своем участке – за основные направления транспортных коридоров будет отвечать Автодор, а местные дороги будут под более жестким контролем местных властей», – сказал эксперт, подчеркнув, что усиление роли местных властей в контроле за состоянием местных дорог позитивно скажется на украинском дорожном хозяйстве.

Поддерживает инициативу реформирования Укравтодора и экс-министр транспорта Евгений Червоненко. «Разделить исполнителя и заказчика (дорожных работ – ред.) нужно однозначно, иначе коррупция у нас будет продолжаться вечно. И это, конечно, скажется на качестве дорог», – сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Александр Вилкул в статье «Зеркало недели» обнародовал основные положения Концепции развития дорожной отрасли Украины. Среди них – передача с финансированием 117 тыс. км дорог местного значения от Укравтодора в сферу ответственности областных администраций, закрепление ответственных за каждой дорогой в регионе, обеспечение публичности информации; реорганизация АО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» путем создания региональных компаний, управляемых местной властью; введение контроля за качеством выполнения работ через Укртрансинспекцию; по дорогам местного значения – закрепление ответственности регионов и создание долгосрочных планов по улучшению состояния дорожных сетей путем проведения капитальных и текущих ремонтов и др.