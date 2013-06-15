Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с предприятиями ГМК
Правительство Украины подписало меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали премьер-министр Украины Николай Азаров и представители руководства компаний ГМК.
После подписания премьер-министр сообщил, что по условиям меморандума предприятия ГМК не должны устанавливать цены на металл на внутреннем рынке выше экспортных.
«Мы в меморандуме определили, что цены внутренние на металл не должны превышать экспортные», - сказал Н.Азаров.
По информации пресс-службы правительства, со стороны предприятий ГМК документ подписали представители компаний:«Метинвест», «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), ООО «Интерпайп Менеджмент», «ArcelorMittal Кривой Рог» и ПАО «Донецксталь» и ООО «Евраз Украина».
Подписи под документом также поставили руководители профсоюза федерации металлургов Украины и Профсоюзы трудящихся в горно-металлургической промышленности.