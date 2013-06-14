Украина будет сотрудничать с Белоруссией в сфере производства сельхозтехники

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе дискуссии «Развитие Таможенного союза и экономической интеграции стран СНГ: перспективы украинского бизнеса», которая состоялась в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, Игорь Прасолов отметил: и в Украине, и в России, на уровне министерств, Евразийской комиссии обсуждается много вопросов, которые нужно решить, чтобы национальным производителям и экспортерам было комфортно работать. А ярким подтверждением необходимости углублять и расширять сотрудничество со странами СНГ Игорь Прасолов назвал свою последнюю поездку в Белоруссию.

«Моя последняя поездка в Белоруссию подтвердила, что у нас много общих экономических интересов и сфер сотрудничества, которые активизируют экономики как Украины, так и стран Таможенного союза. В Белоруссии шла речь об обновлении парка сельхозтехники, в частности, тракторов и комбайнов. Если Украина поставила перед собой задачу выращивать до 80 млн т зерна, то нам необходимо ежегодно обновлять до 3-5 тыс. тракторов», – сказал министр.

Игорь Прасолов также отметил, что речь идет о дальнейшем расширении сотрудничества в самом широком смысле – как в экономической, так и культурной сфере.