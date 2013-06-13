В Крыму раскрыли убийство российского бизнесмена

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью ГУМВД Украины в Крыму о ссылкой на начальника Следственного управления крымского Главка Олега Кирилина, подозреваемым в убийстве предпринимателя является ранее судимый житель Тернопольской области.

Как напомнили в милиции, 19 февраля недалеко от одного из домов, расположенных на улице Строительной в г. Саки, возле своего автомобиля было обнаружено с огнестрельным ранением тело мужчины. «Личность убитого была установлена сразу. Им оказался 49-летний гражданин одного из соседних государств. Как выяснилось, мужчина занимался предпринимательской деятельностью на территории Сакского района», отмечается в сообщении.

По информации Кирилина, в настоящее время преступление раскрыто, задержан мужчина, который небезосновательно подозревается в его совершении.

«Задержанным является 28-летний житель Тернопольской области, ранее судимый за сбыт наркотиков. 12 июня этого года подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на 2 месяца. Он находится в изоляторе временного содержания», - проинформировал Кирилин.

Проводятся активные следственные действия по документированию преступной деятельности задержанного, сказал он, добавив, что в установленный законом срок уголовное производство будет закончено, а обвинительный акт направлен в суд.