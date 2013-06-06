Миндоходов положительно оценивает повышение акциза на пиво

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Есть потенциал для повышения акцизов на пиво. И тут мы с Министерством здравоохранения видим существенную составляющую – не только доходы бюджета, но и улучшение здоровья нации. И надеюсь, что депутаты нашу инициативу поддержат», - подчеркнул министр.

При этом он добавил, что понимает сопротивление участников рынка, но привел в пример аналогичное повышение акцизов на табачные изделия, которое не привело к остановке предприятий. «Когда мы нарабатывали изменения по акцизному налогу на табак – сколько было попыток давить на министерство? Но я благодарен Кабмину и депутатам, которые нас поддержали. И что мы имеем – дополнительные доходы бюджета в размере 1,7 млрд грн. При этом все производители работают», - подчеркнул министр, добавив, что специалисты министерства внимательно отслеживают возможные последствия своих шагов.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.

Глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.