Депутаты предлагают поднять цены на пиво

Депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагает повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет».

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Батькивщина» Андрей Пышный сегодня на пресс-конференции, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Он отметил, что во время одного из заседаний Опекунского совета «Охматдета» встал вопрос о нехватке средств на достройку лечебно-диагностического центра больницы - на завершение проекта сегодня не хватает 1 млрд 400 млн. грн. «Таким образом родилась идея инициативы, которая действительно спасет детские жизни, которая своевременна и имеет целью сдвинуть те лидерские позиции, которые занимает Украина в рейтинге смертности от онкозаболеваний», - сказал Пышный.

По его словам, в зарегистрированных законопроектах, которыми предлагается повышение акцизов на пиво, предусмотрены, в частности, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также изменение в госбюджет. «Сегодня та причина, которая наносит вред здоровью украинской молодежи, может поспособствовать решению проблемы нехватки средств на достройку детской больницы и послужить доброму делу», - отметил депутат.

«В Украине пища и лекарства едва ли не самые дорогие в Европе, тогда как водка и пиво - намного дешевле. Акцизы на пиво в 4,5 раза меньше, чем в России, в 15-20 раз меньше, чем в Финляндии или Великобритании. Увеличение акцизов на пиво втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн. Но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве», - отметил он.

Пышный прибавил, что согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, после повышения стоимости алкогольных напитков и табачных изделий сокращается потребление этих изделий в первую очередь среди молодежи. «Поэтому сегодня в компетенции и в силах депутатской группы «За трезвое будущее Украины» уменьшить пагубное влияние на здоровье нашей молодежи», отметил он.