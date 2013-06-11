Министр предлагает японцам строить автомобили в Украине

Круг рассматриваемых вопросов был широк: торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Японией, применение специальных мер относительно импорта легковых автомобилей, обсуждение проекта соглашения о либерализации, содействии и взаимной защите инвестиций.

"Мы открыты для обсуждения и готовы двигаться навстречу. Мы хотели бы создать такие условия, чтобы известные японские автопроизводители строили заводы на территории Украины и выпускали на нашей территории линейку своих авто", - сказал Игорь Прасолов.

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Дополнительным шансом для налаживания конструктивного диалога он также назвал первый бизнес-форум "Украина и партнеры", который будет проходить в Киеве 13-14 июня, в работе которого примут участие представители японского бизнеса. Министр также отметил, что сейчас вносятся изменения в законодательную базу относительно индустриальных парков, что, безусловно, сможет сделать сотрудничество более привлекательным для японской стороны.

Япония остается одним из важнейших экономических партнеров Украины в Азиатском регионе. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, в 2012 г. произошел рост на 30% товарооборота между Украиной и Японией, который составил 1,5 млрд долл. США.

Причем, в последнее время в торговле наблюдается рост: японские компании активно импортируют из Украины продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства, прослеживается устойчивая тенденция в наращивании инвестиций, основная часть которых направлена в торговлю и обслуживание автомобилей. Японские компании в 2009-2012 г.г. активно импортировали из Украины кукурузу, пшеницу и ячмень. Значительным потенциалом украинского экспорта является продукция сельского хозяйства и пищевые продукты. Учитывая, что Япония импортирует 60% продуктов питания, а Украина является одним из мировых лидеров по поставкам сельскохозяйственной продукции, японские компании могут диверсифицировать источники импортных поставок сельскохозяйственных товаров за счет украинской продукции