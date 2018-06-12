Есть ли любовь на “Молодости”, когда нет денег?

В Киеве с 21 по 29 октября проходит Международный кинофестиваль “Молодость”.

Гостей едва не оставили на улице

Нынешнюю “Молодость” лучше было бы отменить. Таким радикальным заявлением пытался встряхнуть информпространство за два дня до открытия. По его словам, организаторы оказались в форс-мажорной ситуации из-за существенного недофинансирования со стороны государственных структур.

Гендиректор международного кинофестиваля “Молодость” Андрей Халпахчи

За две недели до начала фестиваля государство сократило заявленный предварительно бюджет на 300 тыс. грн., а обещанные 800 тыс. тоже не спешило перечислить.

Из-за сокращения бюджета пришлось отказаться от VIP-гостя (обычно звезды мирового кино). Как рассказал Халпахчи, в этом году им должен был стать британский актер Майкл Йорк. Впрочем, кроме официальной звезды, фестиваль принимает многих других гостей – режиссерско-актерский “десант из России”, участников конкурсной программы почти из всех страны мира, членов четырех международных жюри, завсегдатая “Молодости” американского режиссера с киевскими корнями Вадима Перельмана и др.

– Завтра прибывают гости, мы должны поселить их на корабле, а деньги на счет “Киевречфлота” еще не переведены! Если этого не произойдет, наши гости окажутся на улице! – ужасалась представительница пресс-службы “Молодости”.

Гостей в конечном итоге поселили, деньги перечислили...

Скромность украшает “Молодость”

Такой скромной церемонии открытия я не видела еще никогда. Организаторы полностью отказались от декораций и художественно-развлекательной программы. Впрочем, как по мне, это не испортило торжества, а совсем наоборот. Вспомнилось, как в год приезда Софи Лорен пресса раскритиковала безвкусицу торжественной программы открытия.

А развлечения таки были, и вполне веселые. Похоже, сейчас в Киеве модно вносить в художественные события элементы чрезвычайных ситуаций. Если на открытии Арт-центра Пинчука это был пожар на сцене, то на открытии “Молодости” председатель жюри английский режиссер Джон Ирвин растянулся прямо на сцене, выходя к микрофону для торжественного “спича”. Когда же он поднялся и начал что-то говорить, публика каждое его слово встречала смехом.

Собственно дальше смешного было много. Например, речь “звезды французского кино”, украинки по происхождению Ольги Куриленко.

Публика из партера потребовала, чтобы бывшая соотечественница говорила на литературном украинском. Но та отказалась, боясь “наделать ошибок”.

– Я родилась и до шестнадцати лет жила в Бердянске, а затем переехала во Францию, где работала моделью, недавно начала сниматься в кино, – коротко поведала о себе Ольга, мимоходом пригласив всех приезжать “к нам на море”. На какое море она не уточнила, и мы сами решили, что речь шла все-таки о Бердянске.

Слово взял один из продюсеров фильма-открытия фестиваля Крис Болзли. Он пообещал: если нам понравится “Люблю Париж”, то они снимут такой же фильм о Киеве.

Как полюбить Париж

Кадр из фильма ”Люблю Париж”

“Люблю Париж” – это сборник из 18 новелл от 22 самых лучших режиссеров мира (у некоторых новелл по два режиссера). Так исторически сложилось, что большинство из них французы и американцы, но в режиссерской географии есть и Германия, Канада, Бразилия, Австралия, Япония, и даже такие нетипично кинематографические страны, как Кения и ЮАР. Интересно, что продюсеры рассчитывали пригласить российских и итальянских режиссеров, но ни один предложенный сценарий от представителей этих стран не “вписался” в проект.

Итак, публика с нетерпением ждала просмотра всемирной новинки. Впрочем, зрителей ждало еще одно незапланированное развлечение. С первых кадров фильма оказалось, что субтитры – и украинские, и английские – просто микроскопические, и люди даже с небольшими отклонениями зрения, находясь, например, на балконе, просто не могли их читать, а соответственно – понимать, что происходит (за исключением, конечно, франкоязычной публики).

Поэтому часть балконной публики встала и ушла в неизвестном направлении. Возможно, искать мест на этажах пониже, а, возможно, просто в ближайший бар. А остальные словно поддались массовому романтичному психозу, потому что все разбились на пары, и обладающий лучшим зрением на ухо начитывал субтитры своему близорукому партнеру. Рядом со мной прижались друг к другу две девушки. “Лесбиянки?” – сперва подумала я, но, прислушавшись, разобрала негромкое бормотанье, приблизительно совпадающее с написанным в субтитрах.

Тем временем на экране с калейдоскопической скоростью сменяли друг друга короткие истории о любви. Не всегда традиционной, не всегда романтической, не всегда между двумя и часто совсем не связанной с Парижем, хотя каждая история носила название какого-нибудь парижского места – квартала, площади, музея, метро или башни.

– Вообще-то “Люблю Париж” – это просто фильм о любви. Его можно было бы снять и в Амстердаме, но вы же знаете, как режиссеры и актеры любят что-то снимать или сниматься в Париже, – скажет на следующий день на пресс-конференции продюсер фильма Крис Болзли.

На половине фильма украинские субтитры неожиданно укрупнились. Спустя некоторое время совсем исчезли английские, причем их место занял повтор украинского текста. Одна из новелл сопровождалась субтитрами от следующей (это стало понятно впоследствии), а новелла от Жерара Депардье – никакими , правда, там говорили по-английски, но очень неразборчиво. В нашей компании есть переводчица. Но однозначно она может перевести нам только финальный аккорд сюжета:

– Он сказал ей “сука!”, и она ушла.

– А что там вообще происходило?

– Кажется, она принесла ему какие-то бумаги от адвоката.

Могу также добавить, что действие происходило в маленьком ресторанчике, владельца которого играл режиссер - Жерар Депардье.

А вот наконец новелла, восторг от которой разделила вся наша компания, состоявшая из двух девушек и молодого человека. “Quartier de la Madeleine” от канадского режиссера Винченцо Натали рассказывает о вампирше, влюбившейся в свою жертву – Элайджу Вуда – и отказавшейся кусать его в шею. Такое вампирское благородство впечатлило парня, и он, порезав вены, помчался за ней, предлагая свою кровь. Не догнал, споткнулся, упал, разбил голову, начал умирать. Выхода не было – она оживила его своей кровью, сделав вампиром (ну, знаете как это делается). Первое, что он сделал, получив клыки, – укусил ее за шею. “Боже, как это похоже на мужчин!” – вскрикиваю я. Но здесь она, увидев, что сдерживаться дальше нет смысла, улыбнулась и с удовольствием тоже воткнула свои клыки в него.

Как оказалось, роль вампирши исполнила та же Ольга Куриленко, родом из Бердянска. В этом году ее выдвигали на премию “Сезар” в номинации “Открытие года”. А вообще, по словам продюсера, эту новеллу было снимать сложнее всего, потому что она самая дорогая и со спецэффектами. Болзли также рассказал, что ввиду небольшой сметы каждая история должна была стоить 2–3 тыс. евро – пришлось отказаться от режиссерской работы Вуди Алена. Звезда оказалась “жадной” и запросила за свой сюжет 1 млн. евро. “Вуди Ален хотел приехать в Париж с женой и дочерью и требовал снимать 40 комнат в гостинице для себя”, – говорит продюсер Крис Болзли.

Меня лично больше всего зацепила новелла "Place des Fеtes" Оливера Шмидса из ЮАР. Но мой коллега, сидевший рядом, сказал, что “она слишком социальна и политкорректна, как и большинство новелл этого фильма”. Ему понравились грубые братья Коэны, в истории которых снялся Стив Бушеми. А сошлись мы на новелле Сильвена Шоме об американской туристке и Эйфелевой башне, она была последней и словно составляла квинтэссенцию всего фильма.

Интересно, что когда продюсера спросили на пресс-конференции, какие истории авторы идеи хотели бы доснять в полнометражные ленты, он назвал именно новеллы Оливера Шмидта и Сильвена Шоме.

Много, но неоригинально, можно также говорить о таких участниках проекта, как Том Тиквер, у которого снялась Натали Портмен, и который был очень похож на себя, и Гас Ван Сент, снявший историю о зарождении любви между двумя юношами. А еще продюсеры рассказали, что в качестве режиссера хотела дебютировать в “Люблю Париж” Фанни Ардан, но ввиду высокого уровня других режиссеров удовлетворилась ролью в одной из новелл. Звездности и гламура добавляет фильму также участие актеров Жюльетт Бинош, Ника Нолти, Мэгги Гилленхал.

...По завершении мы вышли на улицы Киева и подумали, что необязательно ехать в Париж, чтобы почувствовать любовь, вдохновение, вкус к жизни и другие вещи. В нашем городе можно снять не хуже фильм и, кстати, более дешевый. Мы уже начали составлять сценарии...

Алиса Сова