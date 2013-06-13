Сегодня - Вознесение Господне

Сегодня, 13 июня, православные христиане празднуют Вознесение Господнее.

Этот праздник отмечается на сороковой день после Светлого Воскресенья, в четверг шестой недели после Пасхи.

В этот день на Елеонской горе вблизи Иерусалима Христос на виду у своих учеников вознесся на небо.

В храмах в этот день выносят и прячут Плащаницу, поэтому после Вознесения уже нельзя приветствоваться словами: «Христос Воскрес!».

На Вознесение лучше растет трава. В этот день выпекали специальное печенье в виде лесенки.

В этот день годится поминать своих умерших родственников.

Вознесение — последний предел посева зерновых и огородины. Эту работу завершали к Зеленым Праздникам, ведь через десять дней наступает Троица.

По приметам, хорошая погода на Вознесение предвещает богатый урожай.