Годовалый мальчик утонул в дачном бассейне

03:52, 13 июня 2013
Общество
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В Беляевском районе Одесской области в бассейне утонул годовалый мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, ориентировочно в 20.00 в селе Дачное на территории частного жилого дома оставленный без присмотра 24-летней матерью ребенок упал в декоративный бассейн с водой и утонул.

Мама привезла малыша в больницу, но спасти его не смогли.

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