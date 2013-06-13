Годовалый мальчик утонул в дачном бассейне
03:52, 13 июня 2013Общество
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В Беляевском районе Одесской области в бассейне утонул годовалый мальчик.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.
Согласно сообщению, ориентировочно в 20.00 в селе Дачное на территории частного жилого дома оставленный без присмотра 24-летней матерью ребенок упал в декоративный бассейн с водой и утонул.
Мама привезла малыша в больницу, но спасти его не смогли.
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