Госказначейство начинает выдачу ключей цифровой подписи

Согласно сообщению Госказначейства, центр сертификации ключей ГКСУ прошел процедуру государственной аккредитации и получил статус Аккредитованного Центра сертификации ключей (ЦСК ГКСУ). Теперь Госказначейство имеет право обслуживать усиленные сертификаты открытых ключей.

По данным пресс-службы, клиенты могут получить такие услуги в отделе обслуживания Аккредитованного Центра сертификации ключей Департамента информационных технологий, в отделе корпоративной телекоммуникации и информации ГКСУ и в обособленных пунктах регистрации на базе территориальных органов ГКСУ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля владельцы ключей электронной цифровой подписи, выданных Аккредитованным Центром сертификации ключей при Министерстве доходов и сборов Украины, получили право использовать эти ключи при подаче электронной отчетности в органы Пенсионного фонда и органы статистики.

Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.