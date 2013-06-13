Госказначейство начинает выдачу ключей цифровой подписи
Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) начинает предоставлять услуги электронной цифровой подписи клиентам на бесплатной основе.
Согласно сообщению Госказначейства, центр сертификации ключей ГКСУ прошел процедуру государственной аккредитации и получил статус Аккредитованного Центра сертификации ключей (ЦСК ГКСУ). Теперь Госказначейство имеет право обслуживать усиленные сертификаты открытых ключей.
По данным пресс-службы, клиенты могут получить такие услуги в отделе обслуживания Аккредитованного Центра сертификации ключей Департамента информационных технологий, в отделе корпоративной телекоммуникации и информации ГКСУ и в обособленных пунктах регистрации на базе территориальных органов ГКСУ.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля владельцы ключей электронной цифровой подписи, выданных Аккредитованным Центром сертификации ключей при Министерстве доходов и сборов Украины, получили право использовать эти ключи при подаче электронной отчетности в органы Пенсионного фонда и органы статистики.
Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.