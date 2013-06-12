В Украине начался сбор урожая

Сельхозпроизводители Одесской области соберут ранние культуры и рапс с площади 1090 тысяч га. Что касается валового сбора зерна, то на Одещине планируют получить не менее 3,5 миллиона тонн зерна. А в Крыму подлежит сбору 422 тысяч га ранних зерновых культур. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Глава ведомства сообщил, что аграрии соберут ранние зерновые и зернобобовые культуры и рапс с площади 1090 тысяч га. В том числе пшеницу соберут с 491,4 тысячи га, ячмень – 438,8 тысячи га, горох – 42 тысяч га, овес – 8,7 тысячи га, рожь – 1,5 тысячи, рапс – 103 тысяч га. Урожай выйдут собирать 3633 комбайна из области и около 1000 из других регионов.

Ранее Минагрополитики сообщало, что в этом году аграрии приступили к уборке раньше, чем в 2012-м. У сельхозпроизводителей есть 12-14 дней, чтобы собрать ранние зерновые и зернобобовые культуры. А чтобы соблюсти необходимые сроки, пока аграрии всех областей располагают достаточным количеством ресурсов, в частности техники.

Также на протяжении жатвы будет работать Штаб по вопросам координации проведения комплекса уборочных работ. Он будет действовать постоянно, чтобы как можно более оперативно реагировать на ситуацию в поле.