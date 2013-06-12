Банкиры настаивают на снижении планки наличных расчетов
Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) поддерживает решение Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов на сумму более 150 тыс грн, но продолжает настаивать на снижении этой суммы.
В то же время в Ассоциации отмечают, что введение таких ограничений не только позитивно скажется на экономической ситуации в стране, но и будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.
Об этом сказала Татьяна Костюченко, член комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем, начальник Департамента по работе с наличными средствами Центра логистики UniCreditBank — «Укрсоцбанк».
«Позиция НАБУ относительно ограничения расчета наличными неизменна – сумму 150 тыс. целесообразно снизить. Безусловно, введение Национальным банком нормы безналичной формы расчетов является своевременным и финансово актуальным. Так как расходы, как коммерческих банков, так и Национального банка на перевозку, сортировку и обработку наличных денег требуют значительных расходов», — отметила Татьяна Костюченко. В то же время она не уточнила, до какой именно суммы банкиры хотели бы снизить предельную планку для наличных расчетов. В то же время ранее другой представитель НАБУ Борис Тимонькин говорил о сумме 30-50 тыс. грн. Другие банкиры также допускают возможность снижения этой суммы в перспективе. Например, во многих странах ЕС действует ограничение на наличные расчеты в сумме не более 500—1 000 евро.
Оценивая влияние решения НБУ по ограничению наличных расчетов, г-жа Костюченко отметила: «Безналичная форма расчетов приведет к повышению оборачиваемости денег в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также банковской системы, повысит финансовую грамотность населения».
Напомним, после нескольких месяцев обсуждения с финансистами и экспертами Национальный банк Украины принял решение установить предельную сумму на наличные расчеты в размере 150 тыс. грн. Более дорогие покупки должны быть оплачены «безналом» — посредством банковской пластиковой карты или переведены с личного счета покупателя.