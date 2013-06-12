Банкиры настаивают на снижении планки наличных расчетов

В то же время в Ассоциации отмечают, что введение таких ограничений не только позитивно скажется на экономической ситуации в стране, но и будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Об этом сказала Татьяна Костюченко, член комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем, начальник Департамента по работе с наличными средствами Центра логистики UniCreditBank — «Укрсоцбанк».

«Позиция НАБУ относительно ограничения расчета наличными неизменна – сумму 150 тыс. целесообразно снизить. Безусловно, введение Национальным банком нормы безналичной формы расчетов является своевременным и финансово актуальным. Так как расходы, как коммерческих банков, так и Национального банка на перевозку, сортировку и обработку наличных денег требуют значительных расходов», — отметила Татьяна Костюченко. В то же время она не уточнила, до какой именно суммы банкиры хотели бы снизить предельную планку для наличных расчетов. В то же время ранее другой представитель НАБУ Борис Тимонькин говорил о сумме 30-50 тыс. грн. Другие банкиры также допускают возможность снижения этой суммы в перспективе. Например, во многих странах ЕС действует ограничение на наличные расчеты в сумме не более 500—1 000 евро.

Оценивая влияние решения НБУ по ограничению наличных расчетов, г-жа Костюченко отметила: «Безналичная форма расчетов приведет к повышению оборачиваемости денег в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также банковской системы, повысит финансовую грамотность населения».

Напомним, после нескольких месяцев обсуждения с финансистами и экспертами Национальный банк Украины принял решение установить предельную сумму на наличные расчеты в размере 150 тыс. грн. Более дорогие покупки должны быть оплачены «безналом» — посредством банковской пластиковой карты или переведены с личного счета покупателя.