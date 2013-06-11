МИД настойчиво не рекомендует украинцам гулять по центру Стамбула

Министерство иностранных дел Украины продолжает рекомендовать гражданам Украины воздержаться от пребывания в центре Стамбула, прежде всего в районе площади Таксим, пешеходной улицы Истикляль, районе Бешикташ и площадях, улицах и кварталах, смежных с указанными объектами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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По его словам, во время протестных акций в Турции не зафиксировано случаев насилия или нетолерантного отношения к иностранцам, в том числе к гражданам Украины. В Стамбуле и других городах, где на протяжении выходных проходили акции протеста, бесперебойно работает туристическая, транспортная и другая необходимая общественная инфраструктура. В настоящий момент определенную угрозу для безопасности и здоровья граждан может преставлять непосредственное участие или случайное пребывание в эпицентрах столкновений демонстрантов с полицией.

Как сообщал УНИАН, в Турции две недели продолжаются антиправительственные демонстрации, которые начались в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан.

Сегодня утром полицейский спецназ разогнал демонстрантов на площади Таксим в центре Стамбула; правоохранители применили против протестующих водяные пушки и слезоточивый газ.