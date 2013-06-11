В горах Крыма умер турист - остановилось сердце

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К месту происшествия прибыли работники контрольно-спасательной службы АР Крым. С помощью альпинистского снаряжения они спустили тело погибшего с горы и направили в морг г. Алушта.