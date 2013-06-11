В горах Крыма умер турист - остановилось сердце
10:53, 11 июня 2013Общество
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В Крыму недалеко от г. Алушта, на склонах г. Бабуган-Яйла, возле водопада Головкинского, у 52-летнего туриста произошла остановка сердца.
Трагедия произошла возле водопада
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К месту происшествия прибыли работники контрольно-спасательной службы АР Крым. С помощью альпинистского снаряжения они спустили тело погибшего с горы и направили в морг г. Алушта.
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