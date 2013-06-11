В Мариуполе СЭС разрешила купаться почти везде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на результаты лабораторных исследований, выполненных работниками санитарно-эпидемиологической службы города.

Согласно сообщению, на участке № 2 городского пляжа установлено высокое бактериальное загрязнение, которое превышает санитарные нормы.

Участок № 2 городского пляжа не пригоден для использования населением в рекреационных целях и официально не открыт для работы в летний оздоровительный сезон 2013г, подчеркнули в горсовете и добавили, что с целью профилактики инфекционных заболеваний СЭС не рекомендует населению купаться в районе участка № 2.

А посетителям остальных пляжей города необходимо соблюдать правила личной гигиены, заключено в сообщении.

Как сообщалось, в 2011 году в Мариуполе было зарегистрировано более 50 случаев заболевания холерой. Пляжный сезон был закрыт.