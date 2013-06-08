Госзаказ на семейных врачей будет увеличен

Об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова на брифинге, информировали УНИАН в пресс-службе Президента.

«Государственный заказ, в частности на семейных врачей, на следующий год существенно увеличен для того, чтобы решать эту проблему с кадрами», - сказала Акимова.

Она напомнила, что в Украине в ходе реализации медицинской реформы начата работа по укреплению системы первичной помощи в рамках института семейных врачей. В частности, существенно увеличено количество амбулаторий. В связи с этим, по словам первого заместителя главы АПУ, наблюдается нехватка специалистов семейной практики. Укомплектованность кадрами в этом звене семейными врачами и терапевтами в настоящее время составляет около 76%, сообщила Акимова.