Депутаты еще будут думать над усыновлением детей однополыми парами

Соответствующий проект постановления размещен на сайте ВР, однако его текст пока отсутствует.

Инициаторами проекта постановления выступили народный депутат от «УДАРа» Артур Палатный, депутат от Партии регионов Николай Жук и депутат от КПУ Александр Присяжнюк.

Указанный законопроект депутатов от «Свободы» Игоря Мирошниченко и Александра Мирного разработан с целью обеспечения реализации конституционного права детей на содержание и воспитание в условиях естественной среды с целью обеспечения их физического, духовного, интеллектуального, культурного и социального развития, отмечается в пояснительной записке к документу.

Задачей законопроекта является устранения пробелов, существующих в законодательных актах относительно охраны детства, которые приводят к нарушению прав детей.

Соответственно, законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс Украины новой статьей 125-1 и дополнить содержание статьи 212 положениями, которые будут регламентировать невозможность усыновления и признания отцовства украинских детей, лицами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и состоят в однополых браках.

Так, статья 125-1 «Ограничение установления отцовства и материнства ребенка» определяет, что если мать и отец ребенка не находятся в браке между собой, происхождение ребенка не может быть установлено от отца, если последний является иностранцем или лицом без гражданства и состоит в однополом браке.

Также, если мать и отец ребенка не состоят в браке между собой, происхождение ребенка не может быть установлено от матери, если последняя является иностранцем или лицом без гражданства и состоит в однополом браке.

Кроме того, статью 24 Закона Украины “Об охране детства” после части восьмой предлагается дополнить новой частью, которая определяет, что усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, не может осуществляться (без исключения родственников ребенка) иностранцем, который состоит в однополом браке.