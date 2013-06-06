Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Украине

На юге, в центральных областях, Карпатском регионе и на севере Левобережья сегодня ожидаются сильные ливни.

Сегодня в южной части, в центральных областях, Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидаются сильные ливни; на севере Левобережья – местами град и шквалистые порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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