Украина постоянно информирует Россию о мерах по снижению стоимости газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы постоянно информируем наших российских партнеров по поводу того, какие мы предпринимаем шаги для того, чтобы снизить цену на газ для нашей экономики», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, Украина предупредила Россию, что при существующих ценах на газ будет снижать его закупку.

По теме: Газпром: Снижение цены на газ для Украины контрактом не предусмотрено

Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев 4 июня на пресс-конференции в Москве заявил, что действующим контрактом не предусмотрено снижение цены на российский газ для Украины, уменьшение цен возможно только вне рамок контракта.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.