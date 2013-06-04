Украинских туристов не испугали беспорядки в Турции

Массовые акции протеста в Турции, согласно информации турецких партнеров украинских туроператоров, пока не сказываются на потоке украинских туристов в страну. Об этом агентству УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия Олейник.

«Пока ситуация не сказывается на потоке туристов. По состоянию на 3 июня никто не обращался к участникам туристического рынка с просьбой вывезти туристов из Турции. Также не было и случаев отказа от ранее забронированных путевок в эту страну», - сказала Олейник.

В то же время туроператоры - члены АЛТУ, руководствуясь рекомендациями Министерства иностранных дел Украины, приняли решение о приостановке проведения экскурсий для украинских туристов к местам массового скопления людей до стабилизации ситуации.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины 3 июня рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Турецкую Республику, в частности в такие города, как Стамбул, Анкара, Измир, Эскишехир, Мугла, Конья, Ялова, Анталья, Болу, в связи с обострением ситуации в стране. В этот же день МИД Украины отменил свои рекомендации, однако предупредил, что гражданам следует воздержаться от участия в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях.

В настоящее время в Турции продолжаются акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протестующих поддержали жители многих провинций Турции. Они требуют отставки правительства.

В понедельник турецкие СМИ сообщили, что за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.

Справка УНИАН. Турция - самая популярная страна организованного выездного туризма Украины. По данным Государственной пограничной службы, в 2012 году Турцию посетило свыше 600 тысяч украинских туристов.