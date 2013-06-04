В городах-миллиониках дорожают квартиры

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем 1,566 тыс. долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3,039 тыс. долл./кв. м», – сказано в сообщении консалтинговой компании SV Development.

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Незначительное подорожание квартир на вторичном рынке наблюдалось и в других крупных городах Украины.

В Донецке, по данным SV Development, с 4 мая по 3 июня этого года средняя цена продажи 1-3-комнатных апартаментов на «вторичке» выросла на 0,41% до 1,232 тыс. долл./кв. м.

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Днепропетровска за указанный период выросла на 0,24% до 1,251 тыс. долл./кв. м.

Как сообщает SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на «вторичке» Харькова за месяц увеличилась на 0,27% до 1,134 тыс. долл./кв. м, а квартиры Львова подорожали на 0,2% - до 1,519 тыс. долл./кв. м.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Одессы за аналогичный период возросла всего на 0,06% - до 1,56 тыс. долл./кв. м.