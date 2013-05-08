Цены на квартиры в Киеве в апреле (по районам)

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В апреле в трех районах Киева жилье на вторичном рынке недвижимости подорожало, а в семи районах цены снизились.

В частности, выросли цены на квартиры в Дарницком (на 0,9%, до 11 811 грн/кв.м), Деснянском (на 0,2%, до 11 371 грн/кв.м) и Печерском (на 0,1%, до 23 625 грн/кв.м) районах Киева.

Снижение цен произошло в Голосеевском – на 0,6%, до 16 968 грн/кв.м, Днепровском – на 0,9%, до 12 872 грн/кв.м, Оболонском – на 1,2%, до 16 802 грн/кв.м, Подольском – на 1,5%, до 15 714 грн/кв.м, Святошинском – на 0,4%, до 12 922 грн/кв.м, Соломенском – на 0,1%, до 15 226 грн/кв.м, Шевченковском районах – на 0,2%, до 19606 грн/кв.м.

По данным портала, в апреле незначительно снизились цены только на однокомнатные квартиры – на 0,03%, до 15 142 грн/кв.м. Квартиры больших площадей подорожали: двухкомнатные – на 0,5%, до 16 662 грн/кв.м, трехкомнатные – на 0,4%, до 16 228 грн/кв.м, четырехкомнатные – на 0,8%, до 17 750 грн/кв.м.

Количество представленных к продаже квартир в апреле уменьшилось на 0,3% относительно марта и составило 18 950 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 1% и 0,4%.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 39%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют – 34% общего количества, в центре Киева – 27%. Увеличение количества квартир наблюдалось только в центре Киева (на 3,3%).

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 23%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 35% и 4-комнатные – 10%.

В отчете проанализировано 18 950 квартир на вторичном рынке недвижимости Киева.

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Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в марте 2013 года снизилась на 0,3% по сравнению с февралем 2013 года - до 16 209 грн/кв. м.