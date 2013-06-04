Журналисты заранее узнают, к кому придет фининспектор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заместитель начальника Управления Государственной финансовой инспекции Украины Олег Хомин во время 15-го заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов отметил, что во время подписания документа между сторонами не возникало спорных вопросов.

Единственным условием представителей НСЖУ было информирование представителей СМИ о планах проверок и списке редакций, которые должны проверяться.

Отныне НСЖУ ежеквартально будет получать перечень редакций, включенных в план проверок. «Меморандум уже подписан. Определенные вопросы проблемные уже сняты и, как говорят, к сотрудничеству», - сказал Хомин.

В свою очередь, член НСЖУ, главный редактор межрайонной газеты «Зоря» (Харьковская область) Василий Мирошник отметил, что подписание меморандума значительно облегчит работу СМИ.

По его словам, документ такого содержания важен как для Госфининспекции, так и для средств массовой информации всех уровней, поскольку он предоставляет журналистам право присутствовать во время проведения таких проверок.

По убеждению Мирошника, это будет способствовать более открытой и конструктивной работе. «Мне очень нравится в этом меморандуме, что представители союза журналистов все же будут иметь возможность смотреть за тем, как проходят проверки. Это, по моему мнению, дает нам надежду на эффективность», - сказал он.

Разработка документа была инициирована 2 апреля участниками межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов после обсуждения ситуации относительно проверок редакций коммунальных СМИ органами Государственной финансовой инспекции.