Защита сына Джемилева просит изменить ему меру пресечения

Адвокат Хайсера Джемилева - младшего сына главы меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, который подозревается в убийстве друга семьи, подал апелляцию об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова, документ направлен в Апелляционный суд Крыма 1 июня.

«Дата рассмотрения пока неизвестна. Мы сообщим о ее итогах», - сказала Муслимова.

Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель, 44-летний Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, сейчас он находится в СИЗО.

Хайсер в 2008 году лечился от психического расстройства в клинике Турции.