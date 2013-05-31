На Буковине чиновникам устроили «разбор полетов» за дырявые дороги

Из-за неудовлетворительного состояния дорог на Буковине коллегия Черновицкой областной государственной администрации объявила выговоры заместителю губернатора Василию Бурлаке, начальнику Службы автомобильных дорог в области Игорю Гаху и начальнику дочернего предприятия "Облавтодор" Владимиру Мицку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев на сегодняшнем заседании коллегии отметил, что «понимает эмоциональные настроения» жителей Кицманского района», которые 29 мая в селах Мамаевцы и Лужаны на два часа перекрыли движение транспорта на автотрассе государственного значения «Киев - Ивано-Франковск», продемонстрировав свое недовольство ужасным состоянием дорог.

"Но я никоим образом не разделяю с ними тех методов, которые они выбрали для донесения дорожникам своего возмущения", - добавил он.

"Буковинцам урывается терпение и я их полностью понимаю. Эти бездействие и беспомощность, которые на протяжении последних двух месяцев демонстрирует Служба автомобильных дорог и Облавтодор, будут пресечены мной лично. Если через две недели состояние наведения порядка на автодорогах области существенно не улучшится – будут уволены все, кто причастен к решению этого вопроса", - отметил председатель облгосадминистрации.

Кроме того, Папиев поручил разработать механизм обеспечения гарантий качества работ, паспортизации всех дорожных ям в области и обязать заказчиков ремонта дорог выдавать сертификаты качества на уже сделанные участки.

"Просто производить ямочный ремонт автодорог – это полдела. Я настаиваю на тщательном контроле качества всех выполненных работ", - подчеркнул он.

Коллегия Черновицкой ОГА создала комиссию, которая должна инспектировать ход ремонтных работ на автодорогах Буковины, в состав которой войдут председатели райгосадминистраций, руководители Черновцов и городов областного подчинения, представители правоохранительных, контролирующих органов, а также депутаты областного совета.