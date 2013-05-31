В мае инфляция в еврозоне выросла до 1,4%
18:12, 31 мая 2013Общество
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По предварительным данным, в мае 2013 года годовая инфляция (май к маю) в зоне евро составила 1,4%.
Инфляция в еврозоне выросла до 1,4%
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
В апреле 2013 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,4%.
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С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.
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