В мае инфляция в еврозоне выросла до 1,4%

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2013 года годовая инфляция в зоне евро составляла 1,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,4%.

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С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.