Ромпей считает, что самая острая фаза экономического кризиса в ЕС - позади

Самая острая фаза экономического кризиса в Евросоюзе, когда была угроза существованию еврозоны и евро, завершилась, заявил в четверг в Праге председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на конференции о перспективах ЕС, прошедшей в парламенте Чехии.

"Думаю, что могу с уверенностью сказать, что наиболее острая фаза финансового кризиса уже позади. Угроза самого существования евро и еврозоны преодолена", - сказал Ромпей, информирует РИА Новости со ссылкой на ЧТК.

По его словам, возвращение к финансовой стабильности необходимо, но не достаточно. Сейчас ЕС занят поиском путей выхода из рецессии и решением проблемы безработицы, отметил председатель Европейского совета. "Рынки и граждане знают, что евро остается", - сказал Ромпей.