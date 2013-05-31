Власти Симеиза нашли виновных в смерти ребенка в санатории (видео)

Причиной обрушения балкона в санатории «Юность» в поселке Симеиз в Крыму, в результате которого погибла девочка, стала несанкционированная акция, организованная объединением «Гражданский комитет Большой Ялты» во главе с кандидатом в мэры Ялты Григорием Тараненко, заявил исполняющий обязанности мэра Симеиза - секретарь поссовета Юрий Ломенко.

Как говорится в комментарии и.о. мэра, текстом которого располагает УНИАН, «эти люди устроили предвыборный фарс: пришли в закрытый противотуберкулезный детский санаторий с требованиями, чтобы им разрешили ходить на пляж через территорию здравницы. Подняли шум, устроили целую революцию. Естественно, детям стало интересно, кто это воюет, и они, несмотря на запреты воспитателей, повыходили на аварийные балконы. Балкон рухнул - и случилась трагедия».

Ломенко отметил, что требования протестующих - обеспечить проход через территорию санатория - не были вызваны реальной необходимостью. «Какой человек в здравом уме будет требовать, чтобы ему вместе с его детьми разрешили ходить на пляж через противотуберкулезный санаторий? Обычно люди наоборот стараются избегать таких мест, чтобы сохранить здоровье. Это было чисто предвыборное шоу», - заявил он.

Глава поселка выразил надежду, что трагический инцидент получит большую огласку и косвенные виновники несчастного случая понесут наказание.

«Надеюсь, что мы прекратим неуместные игры в демократию, граничащую со вседозволенностью, и люди, которые виновны в смерти ребенка, будут привлечены к ответственности», - заявил секретарь поссовета.

В то же время в комментарии УНИАН Тараненко заявил, что Партия регионов устроила «черный пиар на крови ребенка». «Это бред сумасшедшего. Это черный пиар, за который они ответят, - сказал Тараненко, комментируя слова секретаря поссовета Симеиза. - Начались инсинуации, чтобы дискредитировать одного из кандидатов, который составляют конкуренцию кандидату от партии власти (на выборах мэра Ялты – УНИАН)».

По словам Тараненко, активисты «Гражданского комитета Большой Ялты» как представители СМИ появились 30 мая в Симеизе, отстаивая права людей, которые проживают в домах, размещенных в районе санатория, и которых 12 лет «администрация санатории ограничивает в свободном передвижении к своему жилищу». Тараненко утверждает, что это было за несколько часов до трагедии, затем активисты поехали в поселок Кореиз, а после, получив сигнал об обрушении балкона, вернулись в Симеиз и работали там как журналисты.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 30 мая. В санатории «Юность» в пгт Симеиз часть балкона на 3-м этаже обрушилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Санаторий был в «черном» списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, профильное ведомство не рекомендовало туристам посещать ее.

«Юность» подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Власти Крыма 2 года подряд просили Минздрав Украины передать санаторий в подчинение Совмину, но медики ответили отказом.