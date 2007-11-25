Ющенко отбыл с рабочей поездкой на курорт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, В понедельник, 26 ноября, В.ЮЩЕНКО планирует посетит туристический комплекс «Буковель», где ознакомится с его инфраструктурой.

Как сообщал УНИАН, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК называет визиткой региона курорт “Буковель”. По его словам, в этом году курорт надеется принять свыше 600 тысяч туристов с Украины, России, Беларуси, а также стран Евросоюза.

“В канун зимнего туристического сезона на курорте будут работать 14 подъемников и 50 километров лыжных трасс, ежедневно “Буковель” готов принимать 12-13 тысяч туристов”, - сообщил на днях журналистам генеральный директор туристического комплекса “Буковель” Александр ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что полноценная работа курорта началась уже с 20 ноября, поскольку в этом году значительно раньше выпал снег.