Суд выпустил взяточника под залог
02:26, 29 мая 2013Общество
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Решением Подольского районного суда должностному лицу Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве, разоблаченному во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде залога в размере почти 100 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района Киева, контролер требовал и получил 2 тыс. долларов от частного предпринимателя за отказ от проведения проверки заведения общественного питания и неприменения штрафных санкций к его владельцам.
В ходе совместной операции работников прокуратуры Подольского района столицы и районного управления милиции 24 мая текущего года должностное лицо было задержано «на горячем» в одном из служебных помещений госучреждения.
В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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