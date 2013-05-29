Суд выпустил взяточника под залог

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района Киева, контролер требовал и получил 2 тыс. долларов от частного предпринимателя за отказ от проведения проверки заведения общественного питания и неприменения штрафных санкций к его владельцам.

В ходе совместной операции работников прокуратуры Подольского района столицы и районного управления милиции 24 мая текущего года должностное лицо было задержано «на горячем» в одном из служебных помещений госучреждения.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.