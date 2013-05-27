В Одессе в дельфинарии родился дельфиненок (фото и видео)

Об этом УНИАН сообщили в дельфинарии.

Согласно сообщению, родители малыша — тихоокеанские дельфины-афалины Мидори и Тоша. Дельфиненок и мама совершенно здоровы и чувствуют себя превосходно.

Видео родов:

«Весит малыш около 30 кг, рост — около 70 см. Любящая мама, ветеринары и тренеры не отходят от новорожденного. Первые несколько месяцев после рождения мама ни на секунду не оставит малыша без присмотра. Дельфиненок будет постоянно находиться рядом с мамой, которая кормит его молоком», - сообщили в дельфинарии.

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Отмечается, что рождение тихоокеанских дельфинов-афалин в искусственной среде обитания — событие довольно редкое и уникальное.