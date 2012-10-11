Источник: Украина возобновила подготовку боевых дельфинов для ВМС

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в Севастополе.

"Сейчас в государственном океанариуме Украины в Севастополе готовят десять дельфинов-афалин для выполнения спецзадач военного флота Украины, регулярно в акватории Севастополя украинские военные проводят тренировки животных по поиску предметов на дне моря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 90-е годы некоторых дельфинов использовали в медицинских целях для лечения детей-инвалидов, что позволило зарабатывать средства для содержания остальных животных. "Но по большому счету программа подготовки животных в военных целях не прекращалась никогда, но и не афишировалась", - сказал источник.

Он сообщил, что в программу подготовки входят занятия по обследованию участков моря, где находятся интересующие военные предметы. Животных также тренируют по боевой программе атак на подводных диверсантов и корабли. Для этого на голове дельфина крепится либо нож, либо пистолет.

"Сейчас мы планируем учение по противодействию атаке диверсантов в целях защиты кораблей в бухте и на рейде", - сказал источник.

Дельфинов для нужд советского ВМФ готовили в Севастополе с 1973 года. Специально подготовленные животные находили оружие и военную технику на дне моря, могли атаковать боевых пловцов и корабли противника закрепленными на голове оружием и взрывчаткой. После развала СССР и раздела Черноморского флота воинская часть, в которой готовили боевых дельфинов, перешла украинской стороне вместе со специалистами. Дельфины стали использоваться в мирных целях - для лечения детей-инвалидов.

На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов - это база Сан-Диего (США) и Севастополь.