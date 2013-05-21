В Житомирской области украдено 440 тысяч литров спирта

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что 15 мая текущего года Главным следственным управлением Службы безопасности Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о регистрации уголовного производства по факту разворовывания государственного имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщил начальник управления по надзору за соблюдением законов органами СБУ Вадим Иванин.

В частности, он отметил, что на протяжении октября-декабря 2012 года с Липницкого спиртохранилища ГП «Укрспирт» (Житомирская обл.) на ГП «Зарубинский спиртной завод» (Тернопольская обл.) вывезены автомобильным транспортом почти 440 тысяч литров этилового спирта.

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Согласно документам, отмеченный спирт подлежал перемещению на спиртохранилище ГП «Зарубинский спиртной завод» для хранения и дальнейшей переработки в биоэтанол на мощностях Хоростковского предприятия ГП «Укрспирт»

«Однако следствием установлено, что на Хоростковское предприятие ГП «Укрспирт» спирт так и не поступил, а ГП «Зарубинский спиртной завод» с февраля 2011 года не функционирует, поскольку находится в процедуре банкротства», - сказал Иванин.

По словам начальника управления, согласно предварительным подсчетам, стоимость указанного объема спирта превышает 6 млн грн.